  • 23 мая 202423.05.2024четверг
  • USD90,1887
    EUR97,8989
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский кинорежиссер Андрей Зубов станет экспертом Российской студвесны

Общество, 17:14 23 мая 2024

Центр развития цифрового капитала | Фото: Центр развития цифрового капитала

Тюменский кинорежиссер, основатель продюсерского центра bazamedia Андрей Зубов выступит экспертом XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". В рамках направления "Документальное кино" Андрей Зубов проведет лекции, основанные на знаниях полученных в Московской школе кино и личном опыте, сообщает Центр развития цифрового капитала.

В течение трех дней студенты погрузятся в процесс создания короткометражного кино: разработают сценарий, подготовят реквизит, самостоятельно снимут, смонтируют и озвучат работы под руководством эксперта. Нововведением от Андрея Зубова станет запрет на использование закадровой музыки и интервьюирования в документальном кино. Начинающие режиссеры, сценаристы и операторы смогут прочувствовать жизнь героев, запечатлеть и смонтировать ее в полноценную историю при помощи драматургии и трехактной структуры.

"Направление "Документальное кино" свежее на Студвесне. Постепенно оно формируется из принципов документалистики и выходит за пределы "просто вышел в город поснимать". Второй год я являюсь экспертом и рад, что ребята растут и проявляют в своих работах документалистику, как конкурентный жанр, способный вызвать эмоции сильнее, чем клипы, реклама или игровое кино", — прокомментировал Андрей Зубов.

Отметим, XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. Тюменскую область представит делегация из 83 студентов четырех вузов региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Зубов , Российская студвесна

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:56 23.05.2024Первые ЕГЭ прошли в Тюменской области
18:52 23.05.2024Александр Моор рассказал главе МЧС о ситуации с паводком в Вагайском районе
17:58 23.05.202424 мая - события дня
17:36 23.05.2024Тюменские поисковики передали экспонаты музею "Молодая гвардия" города Краснодона