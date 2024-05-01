Тюменский кинорежиссер Андрей Зубов станет экспертом Российской студвесны

| Фото: Центр развития цифрового капитала | Фото: Центр развития цифрового капитала

Тюменский кинорежиссер, основатель продюсерского центра bazamedia Андрей Зубов выступит экспертом XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". В рамках направления "Документальное кино" Андрей Зубов проведет лекции, основанные на знаниях полученных в Московской школе кино и личном опыте, сообщает Центр развития цифрового капитала.

В течение трех дней студенты погрузятся в процесс создания короткометражного кино: разработают сценарий, подготовят реквизит, самостоятельно снимут, смонтируют и озвучат работы под руководством эксперта. Нововведением от Андрея Зубова станет запрет на использование закадровой музыки и интервьюирования в документальном кино. Начинающие режиссеры, сценаристы и операторы смогут прочувствовать жизнь героев, запечатлеть и смонтировать ее в полноценную историю при помощи драматургии и трехактной структуры.

"Направление "Документальное кино" свежее на Студвесне. Постепенно оно формируется из принципов документалистики и выходит за пределы "просто вышел в город поснимать". Второй год я являюсь экспертом и рад, что ребята растут и проявляют в своих работах документалистику, как конкурентный жанр, способный вызвать эмоции сильнее, чем клипы, реклама или игровое кино", — прокомментировал Андрей Зубов.

Отметим, XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. Тюменскую область представит делегация из 83 студентов четырех вузов региона.