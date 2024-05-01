Владимир Якушев поздравил жителей Тобольска с 50-летием нефтехимического комплекса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 50-летием крупнейшего нефтехимического комплекса России поздравил жителей Тобольска полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"25 мая в стране отмечается День химика. Этот день очень важен для города Тобольска и, конечно, он очень особенный, потому что сегодня мы празднуем 50 лет с начала строительства нефтехимического комбината в этом городе. Начало стройки привнесло совершенно новую динамику в развитие города. 50 лет назад сюда со всей страны съехались лучшие молодые люди на всесоюзную ударную стройку, чтобы начать грандиозное строительство на тобольской площадке", - сказал полпред на торжественном мероприятии в честь юбилея нефтехимического комплекса.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

За полвека у комплекса были разные периоды: сложные 90-ые годы, в начале 2000 годов вместе со всей страной производство пошло по новому пути развития. Смена акционеров в компании СИБУР, развитие тобольской площадки изменили вектор развития.

"Несколько инвестиционных проектов были реализованы на площадке нефтехимического комбината. Благодаря компании СИБУР, сегодня – это площадка, где производится огромное количество полимеров. Компания лидер сегодня по этому направлению не только в России, но и далеко за пределами страны. Благодаря взаимодействию между региональным правительством, муниципалитетом и СИБУРом реализованы несколько программ по развитию города. Тобольск реально стал сегодня жемчужиной Сибири", - подчеркнул Владимир Якушев.

Большое количество туристов посещают город и отмечают, что подобных комфортных и развитых городов с населением чуть более 100 тыс. человек в России не так много. И в этом, по его мнению, есть и заслуга компании СИБУР, которая вкладывается в социальную инфраструктуру городов своего присутствия.

Особые слова благодарности он передал ветеранам, которые стояли у истоков становления комплекса: "Адресую вам пожелания здоровья и всего самого доброго".

Также Владимир Якушев вручил трем работникам СИБУРа благодарности полномочного представителя президента РФ в УФО.

Оксана Корнеенкова, Евгений Бабенко