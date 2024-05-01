В аграрном вузе Тюменской области готовы принять 742 студента на бюджет в 2024 году

| Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Принять студентов на 742 бюджетных места готовы в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. Также здесь есть места для платного и целевого обучения, по второму направлению готовы выделить 75 мет. Приемная кампания стартует 3 июня.

Об этом рассказала корреспонденту "Тюменской линии" ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко на открытии профориентационного фестиваля "Территория возможностей". Он проходит в Тюмени на площадке у "Конторы пароходства".

"Агропромышленный комплекс – это суперразвивающиеся производства, он в топе, он отвечает за продовольственную безопасность нашей страны, и мы так выстраиваем наш образовательный процесс, чтобы ребята были максимально погружены в этот реальный сектор экономики", - подчеркнула ректор.

В вузе представлено более 55 образовательных программ всех уровней подготовки по пяти направлениям: растениеводство, животноводство, ветеринария, инженерия, производство и переработка сельхозпродукции. И все они с учетом самых современных тенденций.

"В Тюменской области – очень развитый агропромышленный комплекс. Большие современные, технологичные предприятия. Это уже больше про цифровизацию и, соответственно, мы меняем и ориентиры наших образовательных программ. Больше внедряем предпринимательское направление, цифровую трансформацию сельского хозяйства. Отдельный модуль по цифровым направлениям в АПК", - уточнила Елена Бойков.

Вместе с тем, еще одним преимуществом, по ее мнению, является практикоориентированность – погружение в профессию, реальные производства в годы учебы. В вузе провели исследование, по результатам которого установили, что по некоторым направлениям подготовки 39% времени обучения студенты тратят на практику, включая работу и знакомство с предприятиями. И поставили амбициозную задачу, что к 2027 году этот результат по всему вузу достигнет 40 %.

Оксана Корнеенкова