В Увате переправу через Иртыш закрыли для автотранспорта
Тёплая погода влияет на состояние льда, поэтому было принято решение о закрытии автомобильного транспорта через Иртыш в Уватском районе с 19 часов 28 марта.
Работники ДРСУ завершили обустройство пешеходных мостков для безопасного прохода людей, проводится обслуживание паромов, готово к работе судно-амфибия.
"Прошу всех водителей строго соблюдать установленные ограничения по грузоподъёмности и скоростному режиму и следить за информацией об изменениях в работе переправы", - отметил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.
Также на левобережье уже завезено все необходимое для бесперебойной работы котельных, сообщает пресс-служба администрации Уватского района