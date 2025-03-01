В Увате переправу через Иртыш закрыли для автотранспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тёплая погода влияет на состояние льда, поэтому было принято решение о закрытии автомобильного транспорта через Иртыш в Уватском районе с 19 часов 28 марта.

Работники ДРСУ завершили обустройство пешеходных мостков для безопасного прохода людей, проводится обслуживание паромов, готово к работе судно-амфибия.

"Прошу всех водителей строго соблюдать установленные ограничения по грузоподъёмности и скоростному режиму и следить за информацией об изменениях в работе переправы", - отметил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

Также на левобережье уже завезено все необходимое для бесперебойной работы котельных, сообщает пресс-служба администрации Уватского района