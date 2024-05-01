Владимир Сысоев: социально-экономическое развитие Тюменской области идёт хорошими темпами

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Социально-экономическое развитие Тюменской области идёт хорошими темпами. Важнейший показатель - качество жизни. Регион входит в тройку лидеров России по этому показателю.

Об этом сказал депутат Тюменской областной думы, лидер фракции партии ЛДПР Владимир Сысоев, комментируя отчет губернатора Тюменской области Александра Моора о работе правительства в 2023 году.

"Есть ещё куда развиваться, двигаться. Губернатор рассказал о поддержке семей и об одном из важнейших показателей - увеличении числа многодетных семей. В этом направлении и фракция ЛДПР вступила с законодательной инициативой. Мы предлагаем, чтобы 3 сентября ежегодно отмечался как День многодетных семей", - уточнил лидер фракции.

Также он отметил роль кадров в достижении экономических показателей региона в 2023 году. Именно это стало основой для формирования эффективной команды в Тюменской области. Потенциал для направления Владимир Сысоев видит в молодежи.

"В прошлом году в Тюменской области было 63 стобальника. И год к году их становится больше. Хорошо, что мы оставляем выплату, которую получают такие ребята за свою хорошую, успешную работу", - подчеркнул депутат.

По его мнению для таких ребят нужны дополнительные меры стимулирования, чтобы они оставались в регионе и получали здесь высшее образование, а после окончания вуза работали, создавали семьи. В качестве вознаграждения можно предусмотреть стипендию в размере прожиточного минимума. Это поспособствует удержанию способной молодежи.

Оксана Корнеенкова