Жители Тюменской области в 1949 году тянулись к образованию и культуре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый съезд работников культурно-просветительных учреждений Тюменской области прошел в областном центре с 10 по 13 декабря 1949 года. На нём поставили задачу повышения роли библиотек в продвижении политической, сельскохозяйственной, естественнонаучной и художественной литературы. Работников культурных учреждений призвали непрерывно увеличивать количество читателей в библиотеках и улучшать массовую работу с ними.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

"После войны библиотеки, как и клубы, театры, музеи становились культовыми для людей, перенёсших тяготы войны и тянувшихся к образованию, культуре, художественной литературе", - пояснили специалисты ведомства, ссылаясь на статью заведующей отделом информационной поддержки веб-ресурсов Центральной городской библиотеки МАУК "ЦГБС" Алевтины Попченковой " Массовая библиотека и "Идеологическая база" (1946-1959 гг.)".

В Тюмени в 1949 году числится 99 культпросветучреждений, в том числе – 6 клубов, 21 красный уголок, драмтеатр, 3 кинотеатра, музей, стадион, 5 садов, 57 ведомственных и 4 государственных библиотеки.

В региональном департаменте культуры добавили, что сегодня в Тюменской области более 1 тыс. учреждений культуры стали центрами притяжения людей разных возрастов. В 2023 году зафиксировано рекордное количество посещений – 36 млн.

В последние годы благодаря нацпроекту "Культура" в регионе существенно обновилась инфраструктура учреждений отрасли. Построено и реконструировано более десятка домов культуры, создаются модельные библиотеки, открываются кинозалы, внедряются цифровые технологии, поддерживаются творческие инициативы.

| Фото: Ишимский пединститут, филиал ТюмГУ (официальный сайт, архив) | Фото: Ишимский пединститут, филиал ТюмГУ (официальный сайт, архив)

Вторым знаковым событием 1949 года стало открытие Ишимского учительского института.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ, руководитель музея вуза Константин Иванов.

В интервью он ссылался на воспоминания первого директора Ишимского учительского института Петра Анпилогова, чье назначение на должность состоялось 25 августа 1949 года после приема у министра просвещения РСФСР Ивана Каирова.

Руководителю еще не существующего института сказали, что указания о реорганизации педучилища в институт даны Тюменскому ОБЛОНО, Ишимскому ГорОНО и директору Ишимского педучилища.

Вернувшегося из столицы в Тюмень Петра Анпилогова принял секретарь обкома партии.

"В ходе знакомства и бесед мне сообщили, что за последние три года тюменский и тобольский институты не выполняют план приема студентов и выпуска учителей. Мне дали понять, что открывать в области третий институт не целесообразно и рекомендовали не спешить с открытием ишимского института. И что руководство области позаботится о моём трудоустройстве", - вспоминает первый директор вуза.

По словам Константина Иванова, именно с таким "напутствием" из Тюмени Пётр Анпилогов уехал в Ишим открывать институт. Для этого ему пришлось приложить колоссальные усилия. Учебный корпус и другие здания педучилища находились в крайне запущенном состоянии.

Во-первых, руководство педучилища провело неплановый прием учащихся в количестве 100 человек. Преподавателей училища перегрузили, трехэтажный учебный корпус был полностью занят: нижний – под общежитие, второй – городской средней школой, третий этаж – учащимися педучилища с контингентом 400 человек. Для будущего института не оставалось ни одной аудитории, кроме актового зала.

Пётр Анпилогов вспоминает: "Открытие Ишимского института оказалось под угрозой. В первые дни сентября 1949 года я был только один в лице директора института, ни одного преподавателя, сотрудника, абитуриента".

Но настойчивость и упорный труд этого человека помогли сделать невозможное. План приема студентов на 25 сентября был выполнен. Петру Анпилогову удалось подобрать основной преподавательский состав, разработать и утвердить расписание учебных занятий. Но их негде было проводить. Вопрос вывода школы из здания и части внеплановых студентов педучилища из общежития помогли решить в обкоме партии.

В конце сентября 1949 года состоялось торжественное открытие Ишимского учительского института. 1 октября начались занятия по утвержденному расписанию. Педучилище с контингентом около 400 учащихся было передано институту.

На сегодняшний день Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова - это филиал Тюменского государственного университета. Контингент студентов очной формы обучения составляет 830 человек, заочной – 537. Перечень профилей подготовки, реализуемых в вузе, насчитывает более 10 наименований.

Инна Кондрашкина