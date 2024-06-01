Жители Тюменской области в 1949 году тянулись к образованию и культуре
Первый съезд работников культурно-просветительных учреждений Тюменской области прошел в областном центре с 10 по 13 декабря 1949 года. На нём поставили задачу повышения роли библиотек в продвижении политической, сельскохозяйственной, естественнонаучной и художественной литературы. Работников культурных учреждений призвали непрерывно увеличивать количество читателей в библиотеках и улучшать массовую работу с ними.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте культуры Тюменской области.
"После войны библиотеки, как и клубы, театры, музеи становились культовыми для людей, перенёсших тяготы войны и тянувшихся к образованию, культуре, художественной литературе", - пояснили специалисты ведомства, ссылаясь на статью заведующей отделом информационной поддержки веб-ресурсов Центральной городской библиотеки МАУК "ЦГБС" Алевтины Попченковой " Массовая библиотека и "Идеологическая база" (1946-1959 гг.)".
В Тюмени в 1949 году числится 99 культпросветучреждений, в том числе – 6 клубов, 21 красный уголок, драмтеатр, 3 кинотеатра, музей, стадион, 5 садов, 57 ведомственных и 4 государственных библиотеки.
В региональном департаменте культуры добавили, что сегодня в Тюменской области более 1 тыс. учреждений культуры стали центрами притяжения людей разных возрастов. В 2023 году зафиксировано рекордное количество посещений – 36 млн.
В последние годы благодаря нацпроекту "Культура" в регионе существенно обновилась инфраструктура учреждений отрасли. Построено и реконструировано более десятка домов культуры, создаются модельные библиотеки, открываются кинозалы, внедряются цифровые технологии, поддерживаются творческие инициативы.
Вторым знаковым событием 1949 года стало открытие Ишимского учительского института.
Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ, руководитель музея вуза Константин Иванов.
В интервью он ссылался на воспоминания первого директора Ишимского учительского института Петра Анпилогова, чье назначение на должность состоялось 25 августа 1949 года после приема у министра просвещения РСФСР Ивана Каирова.
Руководителю еще не существующего института сказали, что указания о реорганизации педучилища в институт даны Тюменскому ОБЛОНО, Ишимскому ГорОНО и директору Ишимского педучилища.
Вернувшегося из столицы в Тюмень Петра Анпилогова принял секретарь обкома партии.
"В ходе знакомства и бесед мне сообщили, что за последние три года тюменский и тобольский институты не выполняют план приема студентов и выпуска учителей. Мне дали понять, что открывать в области третий институт не целесообразно и рекомендовали не спешить с открытием ишимского института. И что руководство области позаботится о моём трудоустройстве", - вспоминает первый директор вуза.
По словам Константина Иванова, именно с таким "напутствием" из Тюмени Пётр Анпилогов уехал в Ишим открывать институт. Для этого ему пришлось приложить колоссальные усилия. Учебный корпус и другие здания педучилища находились в крайне запущенном состоянии.
Во-первых, руководство педучилища провело неплановый прием учащихся в количестве 100 человек. Преподавателей училища перегрузили, трехэтажный учебный корпус был полностью занят: нижний – под общежитие, второй – городской средней школой, третий этаж – учащимися педучилища с контингентом 400 человек. Для будущего института не оставалось ни одной аудитории, кроме актового зала.
Пётр Анпилогов вспоминает: "Открытие Ишимского института оказалось под угрозой. В первые дни сентября 1949 года я был только один в лице директора института, ни одного преподавателя, сотрудника, абитуриента".
Но настойчивость и упорный труд этого человека помогли сделать невозможное. План приема студентов на 25 сентября был выполнен. Петру Анпилогову удалось подобрать основной преподавательский состав, разработать и утвердить расписание учебных занятий. Но их негде было проводить. Вопрос вывода школы из здания и части внеплановых студентов педучилища из общежития помогли решить в обкоме партии.
В конце сентября 1949 года состоялось торжественное открытие Ишимского учительского института. 1 октября начались занятия по утвержденному расписанию. Педучилище с контингентом около 400 учащихся было передано институту.
На сегодняшний день Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова - это филиал Тюменского государственного университета. Контингент студентов очной формы обучения составляет 830 человек, заочной – 537. Перечень профилей подготовки, реализуемых в вузе, насчитывает более 10 наименований.
Инна Кондрашкина