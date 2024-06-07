Тюменский Росреестр получил 7 тыс. 874 заявления о регистрации недвижимости от нотариусов за три месяца
7 тыс. 874 заявления о регистрации недвижимости от нотариусов получил Росреестр по Тюменской области с января по март. Все они направлены в электронном виде и удостоверены квалифицированной электронной подписью, сообщает ведомство.
"Подача нотариусами документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течение дня, следующего за днем приема документов", - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.
По оценке ведомства, такой порядок подачи документов делает получение услуг Росреестра более комфортными. Также сокращаются сроки учетно-регистрационных процедур.