Тюменские ученые разрабатывают субстрат из кедровой скорлупы

предоставлено Константином Пономаревым предоставлено Константином Пономаревым

Высокопродуктивный субстрат из кедровой скорлупы для выращивания микрозелени и овощной продукции разрабатывает группа ученых Тюменского государственного университета. Проект поддержал Российский научный фонд.

Научный сотрудник в лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO ТюмГУ, кандидат технических наук Константин Пономарев сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что одним из вариантов, предложенных в научно-исследовательской работе, является внесение в основу субстратов биоугольных мелиорантов из скорлупы кедрового ореха.

"Кедр часто встречается в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Томской и Тюменской областях. Так как годовой объем заготовок кедрового ореха в России оценивается в 600 тыс. тонн при весе скорлупы равной 55-60 % от массы целого ореха, то утилизация скорлупы кедрового ореха является актуальной задачей. Внесение такой добавки, переработанной термическими методами, к питательным средам может увеличить морфометрические характеристики и массу микрозелени, в качестве которой в исследовании выбрана зелень премиального сегмента – рукола", - уточнил Константин.

предоставлено Константином Пономаревым предоставлено Константином Пономаревым

В реализации проекта участвуют студенты и аспиранты, которые имеют значительный задел в изучении изменения климата, землепользования и биоразнообразия. Идет первый год реализации проекта, рассчитанного на два года.

"Нами собран экспериментальный стенд по выращиванию микрозелени и проведена серия экспериментальных исследований, по результатам которых формулируются рекомендации и выводы, которые лягут в основу рукописей научных публикаций. Например, Дрягина Алина Александровна показала, что концентрации минеральных компонентов в активированном биоугольном мелиоранте выше, чем в неактивированном: калия в 4,7, фосфора в 3,6, кальция в 2,3, магния в 12, кремния в 2,7, натрия в 1,2. Это оставляет преимущество у биоугля, полученного в условиях коксования с последующей активацией, но на практике следует помнить о соответствующих затратах, сопутствующих получению такого биоугля", - рассказал научный сотрудник X-BIO ТюмГУ.

Еще одна коллега Константина Пономарева - Арина Первушина установила возможность регулирования водородного показателя питательных сред для выращивания микрозелени. Внесение добавок в виде биоугольных мелиорантов из скорлупы кедровых орехов в субстраты на основе почвы и торфа снижают их кислотность.

"На данном этапе перед нами стоит задача разработки рекомендаций для агрофермеров по выбору основы субстрата, метода его термической обработки, вида и концентрации биоугольного мелиоранта в питательной среде с целью получения высокопродуктивного субстрата для выращивания микрозелени в городских фермах", - поделился ученый.

Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда, подробней по ссылке.

Анжела Лебедева