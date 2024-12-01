Агродед Мороз призвал тюменскую молодежь получить профессию в сфере АПК

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю профориентационную акцию провели студенты ГАУ Северного Зауралья в Тюмени.

Вместо традиционного Деда Мороза на улицы города вышел Агродед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой.

Новогодние персонажи делились с прохожими праздничным настроением, водили хоровод, дарили подарки за стихотворения. Также они призывали молодежь задуматься над выбором будущей профессии в сфере сельского хозяйства и поступить в ГАУ Северного Зауралья, сообщает пресс-служба вуза. Как это было, можно увидеть в ролике от студентов университета.