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Ректификационную колонну установили на строящемся заводе ДГП-2 СИБУРа в Тобольске

Губернатор, 13:53 26 декабря 2024

скриншот видео компании СИБУР | Фото: скриншот видео компании СИБУР

Ректификационную колонну установили на строящемся заводе по дегидрированию пропана СИБУРа в Тобольске. Ее высота — 102 м, это сравнимо с 34-этажным домом, вес — 1,2 тыс. т, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Путешествие колонны – отдельная история. От морского порта Сабетта на Ямале, по Оби и Иртышу на барже-буксирном составе "Салехард". От промышленного порта "ЗапСибНефтехима" до строительной площадки – на самоходном модульном транспортере. Чтобы установить ректификационную колонну, задействовали семь кранов, три из которых самые мощные в России", - уточнил глава региона.

Он отметил, что на площадке проекта ДГП-2 уже установили 33 единицы крупнотоннажного оборудования. Общий прогресс проекта составил 43 %. После запуска производства на полную мощность Россия войдет в топ-5 мировых производителей полипропилена.

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# Александр Моор , ЗапСибНефтехим , нефтехимия , СИБУР , Тобольск

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