Тюменские волонтеры могут помочь с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские волонтеры могут помочь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Красноярском крае. Дорогу до места назначения доброволец оплачивает за свой счет, проживание, питание и все необходимые вещи – предоставляются.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель руководителя штаба помощи "Мы вместе" в Тюменской области Валентина Галдаева.

"Для участия нужно подать официальную заявку на сайте Добро.рф. Без нее волонтеру не может быть гарантирована безопасность, то есть это своеобразная страховка от непредвиденных обстоятельств в зоне чрезвычайных ситуаций. Аккредитация должна быть только через верифицированный аккаунт", - пояснила она.

Тюменцы могут помогать ухаживать за животными, работать экоспасателями, где нужно мониторить экологическую ситуацию и очищать береговую линию, а также координаторами точки питания. Регистрация открыта по ссылке.

Кроме этого, на месте ликвидации людям необходимы строительные мешки, лопаты, сапоги, респираторы, одноразовые костюмы, прорезиненные перчатки и многое другое. Полный список опубликован в группе во ВКонтакте "Добровольческое движение Тюменской области". Здесь же размещены адреса, по которым можно отправить нужные для работы вещи.

Напомним, 15 декабря в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе нефтепродукты разлились вдоль береговой линии в Краснодарском крае. В море вытекло около 40% топлива. Загрязненный грунт сейчас собирают спасатели и волонтеры.

Виктория Макарова