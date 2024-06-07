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Летние фестивали ГТО пройдут в Тюмени и районах 8 июня

Спорт, 18:10 07 июня 2024

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Летние фестивали Всероссийского комплекса ГТО пройдут в нескольких муниципальных образованиях Тюменской области 8 июня, сообщает региональный департамент по спорту.

В Викуловском и Тюменском районах физкультурный праздник соберёт представителей взрослого населения. В Уватском районе на старт соревнований выйдут семейные команды.

В Тюмени в городском фестивале, который состоится 8 и 9 июня, примут участие сотни школьников и взрослых. В программу войдут соревнования по основным видам испытаний.

Отметим, что для семейных команд и школьников соревнования станут отборочными на областные летние фестивали ГТО, которые пройдут в конце июня и в начале июля.

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