Летние фестивали ГТО пройдут в Тюмени и районах 8 июня

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Летние фестивали Всероссийского комплекса ГТО пройдут в нескольких муниципальных образованиях Тюменской области 8 июня, сообщает региональный департамент по спорту.

В Викуловском и Тюменском районах физкультурный праздник соберёт представителей взрослого населения. В Уватском районе на старт соревнований выйдут семейные команды.

В Тюмени в городском фестивале, который состоится 8 и 9 июня, примут участие сотни школьников и взрослых. В программу войдут соревнования по основным видам испытаний.

Отметим, что для семейных команд и школьников соревнования станут отборочными на областные летние фестивали ГТО, которые пройдут в конце июня и в начале июля.