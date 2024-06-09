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В Заводоуковске устроят пряничный фестиваль

Общество, 10:37 09 июня 2024

группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" устроят в Заводоуковске 29 июня. Посетителей будут угощать пряниками, испеченными по рецептам купцов Колмаковых, сообщает администрация Тюменского района.

Гости смогут поучаствовать в конкурсах "Изразцы из печи", "Кулинарный профи" и "Сладкий стиль".

Также организаторы предлагают создать арт-объект "Куб(heart)Завод". На территории Центрального парка будут установлены деревянные кубы, на которых можно нарисовать рисунок. Заявки с ФИО, возрастом, контактным телефоном принимаются до 15 июня на почту morarev@mail.ru. К письму необходимо приложить работу, который участник собирается воплотить на кубе.

Кроме этого, пройдет презентация рецепта колмаковского пряника.

Напомним, что купцы Колмаковы в свое время считались одними из самых преуспевающих в Тобольской губернии. Вблизи нынешнего Заводоуковска у них работало несколько сельскохозяйственных предприятий.

Возрастное ограничение: 0+

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# Заводоуковск , Колмаковы , пряники

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