В Тюменской области производство молока за 80 лет увеличилась в 15 раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продуктивность молочного стада Тюменской области за 80 лет увеличилось в 15 раз. Если в 1950-е годы от одной коровы животноводы в среднем получали более 1 тыс. 200 кг молока в год, то по итогам 2023 г. - 8 тыс. 300 кг.

Коровы-рекордсменки дают более 17 тыс. кг. Интенсивный рост производства продукции стал следствием системной работы в течение 80 лет, пишет инфоцентр регионального правительства.

В 1965 году образована Тюменская государственная станция по племенному делу и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Создаются племенные фермы: девять из них разводят чистопородных животных красной степной породы, еще девять — черно-пестрой породы.

В 1970-е началось активное строительство крупных животноводческих комплексов. Разворачивается активная работа по выведению пород крупного рогатого скота с наибольшей продуктивностью. В 1978 году появился первый племенной завод на территории Тюменской области. Лучшая корова Помпа показала удой 7 тыс.724 кг.

В 1980-х годах учебное хозяйство Тюменского сельхозинститута стало испытательным полигоном для мирового эксперимента — коровьего ЭКО. Родившиеся телята росли хорошо.

В 2002 году утвержден тип скота "Уральский", выведенный на территории региона.

В 2017 году в Голышмановском городском округе открыто предприятие "Тюменские молочные фермы". Сегодня это один из самых современных молочных комплексов в Сибири.

В 2020 году Тюменская область вошла в число лидеров РФ по среднему надою молока от одной коровы за сутки - более 20 кг молока при среднем показателе по стране 18,71 кг.

В 2023 году тюменские животноводы произвели 532 тыс. 100 тонн молока. Регион по данному показателю занимает первое место в УФО.