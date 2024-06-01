На промышленной площадке "ЗапСибНефтехима" выявлены и обозначены места гнездования чибисов

| Фото: пресс-служба ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: пресс-служба ООО «ЗапСибНефтехим»

Места гнездования чибисов были выявлены и обозначены во время весеннего орнитологического обследования на промышленной площадке "ЗапСибНефтехима".

Наблюдения свидетельствуют, что чибис - птица необыкновенно подвижная, крайне осторожная, обладает отличной аэродинамикой и практически не подпускает к себе человека. Появление нежелательного пришельца вызывает переполох во всей колонии.

Специалисты вели за ними контроль, были установлены предупреждающие таблички, знаки, в том числе ограничивающие на некоторое время ведение строительных работ на вспомогательной дорожной инфраструктуре проекта ДГП-2, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"И только после консультаций с орнитологами и фиксации окончания гнездования и покидания гнезд птицами все ограничения были сняты", – отмечено в сообщении.

Проект "ЗапСибНефтехима" "Территория чибисов" направлен на сохранение биоразнообразия. В его рамках проводятся ежегодные орнитологические обследования территории предприятия на предмет определения видового состава птиц, обитающих на производственных площадках. На сегодняшний день на территории "ЗапСибНефтехима" встречается 95 видов птиц.