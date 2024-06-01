Открытие ТЭЦ-1 в 1960 году стало началом истории тюменской энергетики

| Фото: Форвард Энерго | Фото: Форвард Энерго

Первая электростанция была запущена в Тюмени 17 ноября 1960 года. Запуск ТЭЦ-1 стал началом истории тюменской энергетики. Теплоэлектростанция не только обеспечила город горячей водой и теплом, но и дала первые киловатты на Север, став надежным фундаментом для дальнейшего освоения нефтяных промыслов.

По воспоминаниям почетного энергетика Евгения Кириллова, награжденного медалью "За освоение и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", который руководил на станции электроцехом и ушел на пенсию с должности главного инженера, связи с единой энергосистемой СССР у Тюменской области не было. Электроснабжение её городов и поселков, в том числе на Севере, осуществлялось от энергопоездов и небольших дизельных станций. Областной центр обеспечивался электроэнергией от старой городской электростанции мощностью всего 24 мегаватта. Город испытывал постоянный дефицит электричества. Уровень напряжения в сети был такой, что приходилось ограничивать предприятия в потреблении электроэнергии. Вечерами, в зимнее время, с трудом можно было читать газеты. Естественно, и промышленность, и население ждали пуска новой электростанции.

Лето 1960 года стало решающим – быть или не быть ТЭЦ в том году. Днем и ночью на площадке кипела работа. Строители и монтажники торопились до холодов подготовить первый агрегат, потому что запускаться зимой – не очень приятная перспектива. В октябре провели пробный пуск. Ввод станции в эксплуатацию наметили на 17 ноября. Все прошло успешно.

"С пуском уже первого турбогенератора на Тюменской ТЭЦ город ожил. Освещение стало нормальным, перебои в подаче электроэнергии на промышленность ушли в прошлое. Началась централизованная теплофикация предприятий и жилых кварталов", - рассказал Евгений Кириллов в интервью, опубликованном в газете "Тюменская правда" 17 ноября 2010 года.

По его словам, главное было впереди, потому что страна ожидала большую нефть. Но для разработки месторождений была нужна большая электроэнергия. Поэтому как только завершилось строительство ЛЭП-500 Тюмень – Усть-Балык, появилась возможность подавать электричество, вырабатываемое Тюменской ТЭЦ-1, в Среднее Приобье. В течение двух лет станция справлялась с этой задачей одна.

| Фото: Тюменский регион СвЖД | Фото: Тюменский регион СвЖД

В декабре 1960 года в Тюменском отделении железной дороги завершилась замена паровозного парка тепловозным.

Предшественником больших перемен в жизни депо стал 1958 год. Именно тогда началась подготовка к переходу Тюменского отделения дороги на тепловозную тягу. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина, ссылаясь на историю Тюменского локомотивного депо с 1887 по 1967 годы, изложенную в книге "За перегоном перегон".

Первый ТЭ-3 – тепловоз с электрической передачей под номером 2324 - прибыл на станцию Тюмень весной 1959 года. Первенца встретили с музыкой, торжественно. К концу 1959 года в депо поступило уже 15 тепловозов ТЭ-3, а в 1960 году они полностью вытеснили с линии паровозы. К этому времени приписной парк тепловозов насчитывал 49 единиц.

Одновременно с мероприятиями по переходу на тепловозную тягу была организована широкая переквалификация инженерно-технических работников, мастеров, слесарей-ремонтников и локомотивных бригад. Особые трудности возникали при подготовке машинистов и их помощников.

Чтобы изучить устройство, вождение тепловозов, требовались немалые знания по математике, физике, электротехнике. А многие машинисты имели 5-7 классов образования. Сложные электрические схемы, устройство других узлов машины им были не по силам.

Для переподготовки паровозных машинистов были организованы специальные курсы при дорожных технических школах в Свердловске и Верещагино.

С полным переходом депо на тепловозную тягу был решен и ряд других технических проблем. Самая значительная из них – удлинение тяговых плеч. Следствием этого стала ликвидация оборотных депо на станциях Вагай и Поклевская, а также промежуточных экипировочных устройств между ними. Ликвидировали и основное депо Камышлов с приписным локомотивным парком.

Все это вызвало снижение стоимости перевозок и увеличение пробега тепловоза. А экономия государственных средств на отделении дороги в 1960-1961 годах составила 5 млн рублей.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

1 февраля 1960 года в областном центре организован Тюменский филиал Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья Министерства геологии и охраны недр СССР. По информации с официального сайта музея геологии, нефти и газа, решение о его создании приняли в связи с быстрым ростом геологоразведочных и поисковых работ на нефть, газ и другие полезные ископаемые.

В апреле 1975 года на базе института открывается Западно-Сибирское отделение ВНИИГеофизики – "ЗапСибВНИИГеофизика". Инициатива создания отделения была поддержана начальником "Главтюменьгеологии" Юрием Эрвье и первым секретарем Тюменского обкома КПСС Геннадием Богомяковым.

Инна Кондрашкина