В Тюменской области в 1957 году начинают готовить офицеров для инженерных войск России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 1957 году в тюменском военном училище начинают готовить офицеров для инженерных войск России. Приказ министра обороны СССР и директивы ГШ СВ вышел от 22 июня.

12 лет после Великой Отечественной войны в училище выпускали офицеров-пехотинцев, сообщается на сайте ТВВИКУ. В конце 50-х годов происходит реорганизация и перевооружение всех видов Вооруженных сил и родов войск, начинается перестройка системы военно-учебных заведений. Тогда Тюменское военное училище было реорганизовано в Тюменское военно-инженерное училище (ТВИУ) с задачей подготовки офицеров для инженерных войск.

Для укомплектования прибыли курсанты 1-3 курсов из бывших Ленинградского и Московского военно-инженерных училищ. В командно-преподавательский состав вошли опытные офицеры, многие из которых участвовали в Великой Отечественной войне, прошли большую школу учебы в академиях и службы в частях. По решению командующего войсками округа первые занятия начались 15 ноября 1957 года.

В наследство от пехотного училища ТВИУ получило двухэтажную казарму, два учебных корпуса (на одном этаже второго учебного корпуса размещался батальон обеспечения), двухэтажный корпус, где было управление училища и клуб, автомастерские в небольшом сарае, курсантскую столовую на 200 мест, строевой плац, два дома для офицерского состава.

КПП ТВИУ | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте КПП ТВИУ | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте

В том же 1957 году в Тюмени началась история создания дома культуры "Водник", тогда называвшееся "Клуб Водников". По некоторым данным это первое в городе культурное пространство. Здание возводили на Мысу и для жителей этого района новый объект стал настоящим подарком. Чтобы приблизить этот день, они помогали строителям с ремонтом помещений.

"Была сильная потребность в развитии культуры для людей. То есть они хотели построить себе дом культуры, где могли бы проводить праздники и формировать коллективы. Первым на нашей памяти стал народный коллектив любительского художественного творчества хор "Русская песня". Он существует до сих пор, в прошлом году был юбилей - 25 лет. Конечно, за время существования появились и детские формирования, но в том числе здесь занимаются и ветеранские организации", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора по деятельности обособленного структурного подразделения ДК "Водник" Татьяна Картавцева.

ДК "Водник", начало 60-х гг. | Фото: из архива семьи Трофимовых, группа "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте ДК "Водник", начало 60-х гг. | Фото: из архива семьи Трофимовых, группа "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте

Еще одно знаковое событие, произошедшее в 1957 году, образование оргбюро по созданию Тюменского областного отделения Союза журналистов СССР, пишет государственный архив социально-политической истории региона. С момента создания и по сегодняшний день приоритетной целью организации является содействие развитию профессиональной творческой деятельности тюменских журналистов, защита прав и свобод, их экономических и профессионально-творческих интересов, авторских и смежных прав. В этот период начались и пробные передачи тюменского телевидения. Они велись с четвертого этажа почтамта. Во дворе здания геологи установили вышку с передающей антенной. Трансляции проводили три раза в неделю из мини-студии.

В печатной прессе в России в 1957 году начинали издавать газеты и журналы на языках малочисленных народов. Согласно данным госархива, бюро ЦК стремилось проводить в жизнь стратегию развития национальной политики. Так, например, 1 ноября в Тюменской области вышел номер газеты "Ленинская правда" со статьей о первом выпуске газеты "Ленин пан хуват", что в переводе означает "По ленинскому пути", рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в госархиве Югры.

Для обслуживания пассажиров в пригородном и междугородном сообщении в 1957 году был организован первый в Тюмени автовокзал. Тогда он располагался на месте нынешнего ЦУМа. Даже в те далекие годы количество отправлений доходило до 250 в день. Перевозки осуществлялись по шести пригородным и 14 междугородным маршрутам, сообщается на сайте тюменского автовокзала.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди значимых событий также можно отметить в Тобольске организацию отделения регулирования уличного движения и открытие памятника Борцам революции на одноименной площади Тюмени.

Виктория Макарова