Открытие в Тюменской области музыкального училища в 1956 году дало толчок развитию культуры

| Фото: tumgik.ru | Фото: tumgik.ru

Более двух тысяч профессиональных музыкантов, артистов театра, танцоров и хореографов вышло из стен колледжа искусств ТГИК за 68 лет . Это старейшее учебное заведение профессионального музыкального образования в Тюменской области основано 18 июля 1956 года на базе музыкальной школы № 1.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Наталья Семешко.

"Многие выпускники нашего колледжа продолжили обучение в вузах, работают в Тюмени и Тюменской области, в городах России и за рубежом в сфере художественного образования, в музыкальных и драматических театрах, успешно концертируют в качестве сольных исполнителей, артистов камерных, духовых и симфонических оркестров. Некоторые связали свою судьбу с родным учебным заведением и даже образовали артистические династии", - пояснила руководитель.

Наталья Семешко считает, что просветительские проекты, подготовленные силами преподавателей и студентов колледжа, внесли неоценимый вклад в формирование музыкальной культуры региона.

К ним она отнесла концерты симфонического, камерного и эстрадно-джазового оркестров, оркестра народных инструментов, вокальных и инструментальных ансамблей, оперные постановки, театральные и хореографические спектакли, фестивали и конкурсы профессионального мастерства различных уровней.

По словам Натальи Семешко, ежегодно колледж принимает около 130 студентов. Из стен училища выходят профессиональные музыканты, хореографы, певцы и актеры.

| Фото: ТГИК | Фото: ТГИК

"Усилиями творческих личностей колледжа – преподавателей и студентов – Тюмень превратилась в центр сибирского академического искусства, а слава о его воспитанниках перешагнула пределы не только региона, но и страны", - подытожила Наталья Семешко.

Рассказ о событиях 1956 года продолжил пресс-секретарь Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Крутько.

По его словам, к созданию областной картинной галереи в 1956 году привела идея приобщения к высокому искусству вдали от столиц. Уже через год она встречала посетителей в особняке, принадлежавшем ранее купцу Николаю Панкратьеву на ул. Республики, 29. Поначалу собрание галереи составляло 150 произведений классической живописи и 32 работы современных авторов из фондов краеведческих музеев Тобольска и Тюмени.

Оно существенно пополнилось, благодаря поступлениям из министерств культуры СССР и РСФСР, а также ведущих художественных музеев страны.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первым главным хранителем был Евгений Кралау, петербуржец в третьем поколении, который знал многих коллекционеров. Он и сформировал классическое собрание произведений, ставших гордостью музея.

Продолжила его дело Нели Шайхтдинова, которая воспитала целую плеяду искусствоведов. Она стала основоположницей уникальных собраний: сибирской иконы, народного искусства юга Тюменской области и резьбы по дереву.

В новое здание на ул. Орджоникидзе, 47 галерея переехала в 1970 году. А в 1988 получила статус музея изобразительных искусств. Этому способствовало расширение коллекции, активная исследовательская и просветительская деятельность.

Собрание русской классической живописи является одним из лучших в Урало-Сибирском регионе. Это подлинные произведения выдающихся русских живописцев XVIII- начала XX веков: Боровиковского, Венецианова, Айвазовского, Тропинина, Саврасова, Шишкина, Поленова, Репина, Кандинского. А также мастеров отечественной живописи XX века.

Интересна коллекция западноевропейского искусства. В нее входят подлинные произведения художников Голландии, Фландрии, Испании, Франции, Италии и Германии.

В 2017 году собрание музея изобразительных искусств обрело новый дом на ул. Советской, 63 в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Свыше 200 работ живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства можно увидеть в постоянной экспозиции "Шедевры художественной коллекции".

Инна Кондрашкина