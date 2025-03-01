Сборка пролетных строений развязки на Московском тракте начнется в апреле
Отсыпка земляного полотна на уширениях автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень проводится на строительстве развязки на Московском тракте.
Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, параллельно подрядные организации занимаются переустройством сетей газо- и электроснабжения;
Также проводится переустройство сетей водоснабжения. В апреле запланировано начало сборки пролетных строений на путепроводе по ул. Джанбровского и начнётся строительство пятой и шестой опор.
Идут работы и на надземном пешеходном переходе в районе ЖК "Колумб". Со стороны ул. Уездной продолжается строительство входной группы. После переустройства линий электроснабжения работы начнутся и у самого ЖК.