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Сборка пролетных строений развязки на Московском тракте начнется в апреле

Общество, 16:47 29 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отсыпка земляного полотна на уширениях автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень проводится на строительстве развязки на Московском тракте.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, параллельно подрядные организации занимаются переустройством сетей газо- и электроснабжения;

Также проводится переустройство сетей водоснабжения. В апреле запланировано начало сборки пролетных строений на путепроводе по ул. Джанбровского и начнётся строительство пятой и шестой опор.

Идут работы и на надземном пешеходном переходе в районе ЖК "Колумб". Со стороны ул. Уездной продолжается строительство входной группы. После переустройства линий электроснабжения работы начнутся и у самого ЖК.

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# развязки , строительство развязок

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