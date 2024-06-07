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В 1955 году в Тюменской области решили организовать грязелечебницу "Большой Тараскуль" и создали фабрику модельной обуви

Общество, 09:20 07 июня 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

К созданию грязелечебницы на озерах Большой и Малый Тараскуль областные власти шли долго. Первые исследования полезных свойств сапропелевых грязей и минеральных вод стартовали в 1947 году. Ученые Свердловского НИИ курортологии обнаружили, что объем запасов этого природного средства составляют около 2 млн т. В 1955 году Тюменский облисполком принял решение об организации грязелечебницы на озере Большой Тараскуль.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Повлияла на сроки строительства вспышка полиомиелита. Первые корпуса появились на юго-восточном берегу озера, и в 1958 году здесь приняли первых пациентов – детей из Ямала. И в дальнейшем главный акцент в своей деятельности здравница сделает на реабилитации юных пациентов.

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За 69 лет реабилитационный центр "Большой Тараскуль" прошел огромный путь. Значительно изменились методики и оборудование для восстановления пациентов. Четыре года назад в программу реабилитации для детей с ДЦП включены занятия на тренажёре Гросс. Внедрена методика физиотерапевтического воздействия – "Электросон". А через два года программу реабилитации дополнили высокотехнологичным комплексом для социального восстановления лиц с двигательными нарушениями на основе системы биологической обратной связи.

Отметим, что в санаториях Тюменской области в 2023 году отдохнули и восстановили здоровье 160 тыс. человек. Это на 22 % больше, чем годом ранее. А по количеству гостей, которых приняли тюменские здравницы, регион вошел в топ-10 субъектов России.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская фабрика модельной обуви объединила в 1955 году несколько артелей. Производство из нескольких цехов разместилось в самом центре Тюмени на ул. Ленина. Модельную обувь от обычной отличает то, что для ее производства используется только высококачественное сырье и материалы - натуральные кожи, некоторые виды шелковых тканей, пористая и кожеподобная резина, стиронин и полиуретан, подкладки из натуральных кож и кожаные стельки. Изделия фабрики - модельные туфли, сапоги, чешки, повседневные туфли, босоножки с деревянной колодкой -очень ценились жителями Тюмени. Шили на промплощадке даже ремешки для часов, пишет "Турконтора" - сообщество независимых экскурсоводов.

В начале нового века предприятие, как и другие, испытывало затруднения и перестало существовать. Однако память о нем осталась и в Тюмени начинает развиваться обувная сфера. В целом эта тенденция характерна и для России. Только в 2023 году в стране предприятия, предприниматели произвели 44 млн пар обуви. Тенденция в целом характерна для легпрома - в условиях санкций растет отечественное производство предметов первой необходимости.

Оксана Корнеенкова

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# обувь , промпроизводство , Тараскуль

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