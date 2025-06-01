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В Тюменском технопарке начнет работу "Школа сервиса TNF"

Экономика, 14:21 29 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Школа сервиса TNF" откроется в Тюменском технопарке. Это уникальный проект Промышленно-энергетического форума. Программа, нацелена на подготовку профессионалов для MICE-индустрии: будущих хостес, координаторов деловых площадок, сотрудников службы регистрации и волонтёров, сообщает пресс-служба форума.

Первые выпускники составят команду специалистов, готовых работать на мероприятиях федерального и международного уровня.

"Идея создания школы назревала давно. Для гостя нет различий между подразделениями — каждый член команды становится лицом форума и послом бренда TNF. Именно поэтому мы стремимся готовить настоящих профессионалов — компетентных, внимательных и умеющих создавать атмосферу гостеприимства на самом высоком уровне", - пояснила руководитель департамента гостеприимства TNF Виктория Курашова.

Проект начнется с кастинга 12 июля в Тюменском технопарке. Обучение в "Школе сервиса TNF" будет проходить под руководством экспертов отрасли. Программа включает широкий спектр тем: стандарты внешнего вида, искусство small talk, этикет регистрации гостей, стресс-менеджмент и многое другое.

В финале курса участников ждёт отбор в команду TNF и практические занятия на площадках форума, в отелях и аэропорту. Занятия будут проходить очно два раза в месяц, а с августа — еженедельно. Подробности можно узнать по телефону +7 (922) 071-87-12 или по почте guestservice@oilgasforum.ru.

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