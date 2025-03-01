Мужская сборная Тюменской области взяла золото чемпионата России по биатлону

| Фото: Союза биатлонистов России | Фото: Союза биатлонистов России

C победой в эстафете чемпионата России по биатлону мужскую сборную Тюменской области поздравил глава региона Александр Моор. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске!

"Несмотря на не очень успешные выступления наших команд, закончили первенство мы на хорошей ноте. Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков сделали этот результат", - отметил губернатор.

Мужская сборная подтвердила статус сильнейших, в 2024 году тюменцы стали чемпионами в "Жемужине Сибири". Наравне с ветеранами биатлона бежали молодые спортсмены.

Также 29 марта в Мурманске тюменский спортсмен Евгений Белов взял серебро в пятидесятикилометровой гонке лыжного марафона свободным стилем. Он уступил лидеру всего секунду.