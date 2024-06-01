1959 год в Тюменской области можно назвать прорывным по ряду направлений

| Фото: gosrc.vniro.ru | Фото: gosrc.vniro.ru

Одно из старейших предприятий Тюменской области и крупнейший инкубатор сиговых рыб в стране рыбопитомник "Тобольский" был открыт в 1959 году. Он берет начало от рыбоводной группы при Тобольском рыбозаводе, созданной распоряжением Тюменского обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 27 июня 1959 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте АПК Тюменской области.

Сегодня инкубационный цех рыбопитомника оснащен 1 тыс. 500 аппаратами Вейса и почти 200 бассейнами для выдерживания личинок. Мощности предприятия позволяют производить в год до одного миллиарда штук личинок сиговых видов: муксуна, нельмы, чира, пеляди, сига-пыжьяна, тугуна и их различных гибридов. С 1960 года по настоящее время в водоемы рыбохозяйственного значения Обь-Иртышского бассейна выпущено более 14 миллиардов штук личинок сиговых рыб.

Благодаря бесперебойной работе рыбопитомника в регионе ежегодно наращиваются объемы отгрузки качественного рыбопосадочного материала товарным предприятиям страны.

| Фото: gosrc.vniro.ru | Фото: gosrc.vniro.ru

Тюменский филиал ВНИРО стал крупнейшим поставщиком рыбопосадочного материала сиговых видов рыб в Тюменской области – с долей более 90 %.

Самым востребованным остается гибрид пеляди и чира – пелчир, который составляет наибольшую долю в реализации рыбопосадочного материала. В 2024 году товарным предприятиям Тюменской области были отгружены такие экспериментальные виды, как пелмук - пелядь и муксун, пелнел – пелядь и нельма, пыжнел – сиг-пыжьян и нельма.

Пелядь, она же сырок, особенно в соленом, копченом и вяленом виде, уже стала визитной карточкой региона. Почти вся эта рыба на прилавках магазинов Тюменской области выращена из рыбопосадочного материала регионального рыбопитомника "Тобольский".

По словам специалистов регионального департамента АПК, труд рыбоводов регионального рыбопитомника и научный потенциал сотрудников Тюменского филиала ВНИРО способствуют стабильному росту объемов товарной аквакультуры в регионе, что, в свою очередь, – серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

"Рыбопитомник региональный "Тобольский" не только основной поставщик молоди сиговых рыб в рыбоводные участки Тюменской области, но и практическая база для будущих рыбоводов, которых обучает государственный аграрный университет Северного Зауралья, где они проходят производственную практику и в дальнейшем работают по профилю на рыбоводных предприятиях Тюменской области", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

| Фото: gausz.ru | Фото: gausz.ru

Кстати, Тюменский сельскохозяйственный институт был образован также в 1959 году, в сентябре. С 2012 года это аграрный университет Северного Зауралья.

По информации с официального сайта вуза, это произошло благодаря настойчивым действиям Тюменского обкома КПСС. Директором ТСХИ назначили Василия Высоцкого, директором Учхоза – Фёдора Захарова.

Новый институт начал работу в составе зоотехнического и агрономического факультетов и четырех кафедр: физики и математики, анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных, ботаники и общей химии.

В 1959 году в институт были зачислены 125 человек: 50 – на агрономический и 75 – на зоотехнический факультеты. На 1 января 1959 года в техникуме учились 556 студентов очной формы обучения.

| Фото: gausz.ru | Фото: gausz.ru

Сегодня Государственный аграрный университет Северного Зауралья осуществляет подготовку кадров по всем уровням высшего профессионального образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Ежегодно в университете обучаются более 4 тыс. студентов и аспирантов.

В университете ведется подготовка специалистов для сельского хозяйства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, водных биоресурсов и аквакультуры, лесного хозяйства и деревообработки, экологии и техносферной безопасности, генетики и инженерии.

Учебный процесс обеспечивают 196 преподавателей, 80 % из которых - кандидаты и доктора наук. Работают 23 кафедры, из них 17 являются выпускающими.

Произошла в 1959 году и большая победа. 29 мая коллективу артели "Тобольский косторез" на всемирной выставке ЕХРО вручили Большую золотую медаль и грамоту Брюссельской выставки EXPO-1958.

| Фото: VisitTyumen | Фото: VisitTyumen

Лучшие произведения, сделанные тобольскими мастерами художественной резьбы по кости, получили на выставке высокую оценку Всемирного жюри.

По информации из открытых источников, выставка 1958 года в Брюсселе стала триумфальной для СССР - советский павильон посетило свыше 30 млн человек. Бельгийская пресса называла наш павильон "павильоном № 1". Страна представила миру свои лучшие достижения в науке, культуре и искусстве и получила более 520 призов и медалей. Здесь же впервые демонстрировались советские космические спутники, атомоходы и самолеты.

Добавим, артель косторезов была организована в Тобольске 90 лет назад. В наши дни косторезный промысел в городе продолжает известная на всю страну Тобольская фабрика косторезных изделий.

Важной вехой в истории региона стало начало строительства Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов в 1959 году. Предприятие работает на медицинском рынке с 1962 года.

| Фото: сообщество "ТЗМОИ" во "ВКонтакте" | Фото: сообщество "ТЗМОИ" во "ВКонтакте"

По информации с официального сайта компании, в течение первых трех лет деятельности было налажено производство простых медицинских изделий, таких как дезинфекционные кипятильники, футляры для укладки стеклянных шприцев, иглы многоразового применения, и уже через два года эта продукция завода экспортировалась в 14 стран мира.

В конце 60-х – начале 70-х годов предприятие продолжало стремительно развиваться - строились новые корпуса, закупалось новое иностранное оборудование: немецкое – для производства игл, венгерская линия для окраски, японская технология для производства инъекционных игл. К заводу была проведена железнодорожная ветка, соединившая его с промышленной железнодорожной станцией.

| Фото: сообщество "ТЗМОИ" во "ВКонтакте" | Фото: сообщество "ТЗМОИ" во "ВКонтакте"

Производство завода было настолько масштабным, что к концу XX века завод на 90 % обеспечивал потребности страны в паровых стерилизаторах: от настольных автоклавов до стационарных камер на тысячу литров, способных обеспечить потребности небольшой больницы или крупного отделения.

На сегодняшний день производственная площадка предприятия находится в Москве.

Еще одно предприятие – Тюменский электромеханический завод для выпуска электродвигателей, проигрывателей и магнитофонов был основан 14 июля 1959 распоряжением Совета министров СССР в Тюмени на базе училища механизации.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По информации с официального сайта компании, с 1960 года начат выпуск серийных изделий из деталей собственного производства. В 1961 году выпущена первая специальная продукция - двигатель 2Д7 для бронетехники. В 1962 году завод начал освоение коммутационной аппаратуры – негерметичных реле типа ТКЕ.

Реле, изготовленные рабочими завода, летали в космос на кораблях "Союз", в том числе и на корабле, запущенном в 1975 году по советско-американской программе "Союз - Апполон".

По информации областного департамента труда и занятости, Тюменский электромеханический завод – единственное предприятие России по производству авиационной продукции. Основным направление деятельности завода на протяжении многих лет являлось выполнение заказов Министерства обороны по укреплению обороноспособности страны, в частности комплектование авиации, подводных лодок, космических ракетных комплексов. Помимо заказов спецпродукции, завод производит продукцию гражданского назначения: котельную автоматику, электроподогреватели автомобильные.

Предвестником самого масштабного – нефтегазодобывающего прорыва стало открытие 25 сентября 1959 года на глубине 1 тыс. 405 метров нефтяного пласта с суточным дебитом свыше одной тонны. Опорную скважину неподалеку от села Шаим пробурила бригада Семена Никитича Урусова.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

"До Шаима мы бурили скважины в Заводоуковском районе, Викуловском, Абатском, Голышмановском, Ишимском, в Верхней Тавде, - вспоминал об этом важном событии своей жизни буровой мастер Семен Урусов. - Везде вода, только её мы открывали. А в пятьдесят девятом вызывает меня в Тюмень Эрвье. "Тебе с бригадой ехать в район Шаима. Там обязательно должна быть нефть".

Это была первая нефть Тюмени. Забегая вперед, добавим, что уже 21 июня 1960 года бригада Семена Урусова, там же, в Шаиме, получила из скважины № 6 первый фонтан легкой промышленной нефти дебитом 300 тонн в сутки.

До начала промышленной добычи тюменской нефти оставалось пять лет.

В сентябре 1959 года решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся № 570 создана хозрасчетная контора "Тюменьгоргаз".

| Фото: ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР» | Фото: ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР»

За эти десятилетия менялись названия и организационно-правовые формы предприятия, развивалось и совершенствовалось производство, внедрялись передовые технологии.

На сегодняшний день компания обслуживает более 18 тыс. км газораспределительных сетей, обеспечивает газом 222 тыс. потребителей.

Сейчас компания называется акционерное общество "Газпром газораспределение Север". В нем отражено основное направление его деятельности, как дочерней компании АО "Газпром газораспределение" и единственной газораспределительной организации на территории Тюменской области.

Реализуя региональную программу газификации Тюменской области и программу газификации регионов России, в 2023 году компания обеспечила возможность газифицировать свои дома 6 тыс. 800 семьям. В 2024 году в планах компании обеспечить газом еще 7 тыс. домовладений.

Инна Кондрашкина