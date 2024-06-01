Более 2,9 тысячи гектаров картофеля планирует посадить предприятие в Упоровском районе

| Фото: Агрофирма «КРиММ» | Фото: Агрофирма «КРиММ»

Более 2,9 тысяч гектаров семенного и товарного картофеля планирует посадить агрофирма "КРиММ" в Упоровском районе. Это более 40 % от всего запланированного объема в регионе в целом, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

До 25 июня специалисты предприятия на картофельных полях проводят технологическую операцию гребнеобразование. Прогрессивный способ позволяет кустам картофеля всесторонне расти и развиваться, не испытывая недостатка в солнечном свете.

Сцепка из агрегата и трактора, оснащенного системой точного земледелия "precision farming AGRI", делает за сутки около 60 га.