В Тюмени водитель мотоцикла без прав хотел уехать от мотовзвода ДПС

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

23-летний бесправник в Тюмени удирал от автоинспекторов на мотоцикле. Парень попытался уехать от мотовзвода ДПС, не остановившись по требованию на ул. Республики ночью 14 июня.

Беглеца догнали через 400 м на ул. Луначарского. Мотоциклист привлечён к административной ответственности за езду без прав, за выезд на встречную полосу и невыполнение требования полицейских.

Сам тюменец рассказал, что побоялся ответственности за езду без прав, поэтому и попытался скрыться. Мотоцикл эвакуирован.