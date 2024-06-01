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В Тюмени водитель мотоцикла без прав хотел уехать от мотовзвода ДПС

Происшествия, 12:58 14 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

23-летний бесправник в Тюмени удирал от автоинспекторов на мотоцикле. Парень попытался уехать от мотовзвода ДПС, не остановившись по требованию на ул. Республики ночью 14 июня.

Беглеца догнали через 400 м на ул. Луначарского. Мотоциклист привлечён к административной ответственности за езду без прав, за выезд на встречную полосу и невыполнение требования полицейских.

Сам тюменец рассказал, что побоялся ответственности за езду без прав, поэтому и попытался скрыться. Мотоцикл эвакуирован.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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