В Тюмени водитель мотоцикла без прав хотел уехать от мотовзвода ДПС
Происшествия, 12:58 14 июня 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
23-летний бесправник в Тюмени удирал от автоинспекторов на мотоцикле. Парень попытался уехать от мотовзвода ДПС, не остановившись по требованию на ул. Республики ночью 14 июня.
Беглеца догнали через 400 м на ул. Луначарского. Мотоциклист привлечён к административной ответственности за езду без прав, за выезд на встречную полосу и невыполнение требования полицейских.
Сам тюменец рассказал, что побоялся ответственности за езду без прав, поэтому и попытался скрыться. Мотоцикл эвакуирован.