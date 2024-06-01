Мыть шлихи, ставить палатку и разводить костер научат тюменских школьников

| Фото: ООО «МНП «Геодата». | Фото: ООО «МНП «Геодата».

Более 300 школьников Тюменской области пройдут курс юного геолога в лагере "Энергетик", который стартует 17 июня. Ребят научат геологическим премудростям на профориентационной смене "Геология объединяет", сообщает ООО "МНП "Геодата".

Программа курса приурочена к 80-летию Тюменской области и 60-летию первой тюменской промышленной нефти, поэтому важное место займут встречи с ветеранами геологии и известными жителями региона, просветительские лекции, просмотр архивных фильмов.

"Решили попробовать новый для нас формат. Отказались от соревновательной составляющей и сосредоточились на обучении. Программа приурочена к большому юбилею Тюменской области. Одна из наших задач – рассказать школьникам, в каком замечательном регионе они живут, привить любовь к малой Родине, ее истории и природе", – отметил руководитель курса, заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов.

| Фото: ООО «МНП «Геодата». | Фото: ООО «МНП «Геодата».

Опытные наставники, включая судей всероссийских геологических соревнований, добавил он, научат ребят и подростков ставить палатку, разводить костер, готовить полевую кашу, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, мыть шлихи, как настоящие старатели, разбираться в минералах.

По словам организаторов, одним из ярких событий смены станет фестиваль геологической песни. К нему каждый из отрядов подготовит концертный номер и исполнит одну из тех песен, что десятилетия назад согревали сердца первопроходцев в северных экспедициях.

Кроме того, в рамках Курса юного геолога пройдут конкурсы стихов и рисунков на геологическую тематику.

Добавим, организаторами Курса юного геолога выступили АНО ООЦ СТ "Энергетик" и ООО "МНП "Геодата".