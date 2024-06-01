В Тюмени прошло пленарное заседание форума молодых парламентариев

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пленарное заседание форума "Люди, время, события" состоялось в Тюмени. Участниками стали молодые парламентарии со всех муниципалитетов Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Общественная молодежная палата дает возможности для тех, кто реально настроен приобрести опыт, участие в ее работе — это очень хорошая школа. Я желаю, чтобы у вас получилось все, о чем вы мечтаете", - сказал первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, куратор Общественной молодежной палаты Андрей Артюхов.

Председатель Общественной молодежной палаты IX созыва при Тюменской областной Думе Ирина Михайлова отметила, что представители организации активно участвуют в жизни региона. Ребята изготавливают маскировочные сети и собирают гуманитарные грузы для тюменских бойцов в зоне СВО, участвуют в волонтерской и патриотической деятельности, избирательных кампаниях, взаимодействуют с молодежными парламентскими структурами соседних регионов.