Более 59 млрд потратили тюменцы на различные услуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

59 млрд 601 млн рублей потратили жители Тюменской области на различные услуги за январь-апрель 2024 года. В январе и феврале оборот превышал 14 млрд рублей, в марте и апреле — более 15 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом он увеличился на 2,2%.

Как сообщает "Вслух.ру", с начала 2024 года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 18,2%. На 6,1% увеличилась стоимость телекоммуникационных услуг. В пределах 3-4% прибавили в цене услуги правового характера, бытовые, образовательные, медицинские. Практически не изменилась стоимость услуг учреждений культуры. Прирост составил 0,9%. ЖКУ и аренды квартир увеличились на 0,1%. При этом на 2,4% подешевели услуги пассажирского транспорта. За четыре месяца жители УФО отдали за платные услуги 447 млрд 724,9 млн рублей, в России — 5 трлн 407,1 млрд рублей.