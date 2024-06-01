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Тюменка прошла в четвертьфинал кубка России по бачате

Общество, 13:45 15 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В четвертьфинал кубка России по бачате 2024 года прошла тюменская танцовщица. Алена Каргаполова вышла в топ-12 место среди начинающих.

Бачатой она увлеклась благодаря своей профессии колориста – коллега по салону пригласил ее на занятие.

"Я подумала, что это самое лучшее предложение, которое мне когда-либо делали. До этого у меня даже мыслей таких не было, я хотела начать заниматься в спортзале, а тут поняла, что это намного круче, и мы начали тренировки по бачате вдвоем", – поделилась танцовщица.

Занятия девушку не разочаровали. И хотя порой бывало непросто, Алена –человек упорный, это ей помогало не сдаться. Бачата привлекла тюменку своей эстетикой и оригинальностью.

По ее словам, бачата – это очень эстетично и интересно. Можно танцевать в паре, а можно и самостоятельно, в одиночку, магия танца при этом не пропадает. "Со стороны это выглядит не только красиво, но и легко. На самом деле, танец сложный. Людям, которые никогда не занимались танцами, очень тяжело его осваивать. Моя первая профессия – хореограф, однако даже мне иногда определенные элементы даются не просто, но все равно это интересно и классно", –рассказала девушка изданию "Тюменская область сегодня".

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