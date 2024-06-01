Выставка в историческом парке расскажет тюменцам о роли отечественной науки

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Мультиформатный проект "Россия – миру" откроется в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени 21 июня. Тюменцы увидят ретроспективу развития российской и советской науки.

В интерактивных форматах будут представлены наиболее значимые достижения российской науки от Ломоносова до наших дней, а также истории 40 русских и советских учёных-первооткрывателей.

Кроме того, в контент интегрированы видеолекции журналиста и историка Константина Кудряшова. Посетить выставку можно до 21 июля. Вход свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение 6+.