Выставка в историческом парке расскажет тюменцам о роли отечественной науки
Общество, 15:43 18 июня 2024
| Фото: Департамент культуры Тюменской области
Мультиформатный проект "Россия – миру" откроется в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени 21 июня. Тюменцы увидят ретроспективу развития российской и советской науки.
В интерактивных форматах будут представлены наиболее значимые достижения российской науки от Ломоносова до наших дней, а также истории 40 русских и советских учёных-первооткрывателей.
Кроме того, в контент интегрированы видеолекции журналиста и историка Константина Кудряшова. Посетить выставку можно до 21 июля. Вход свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Возрастное ограничение 6+.