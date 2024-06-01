Тюменцы в рамках акции спели песню "Журавли"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Флешмоб "История одной песни" стартовал на площади 400-летия Тюмени в 12 часов в День памяти и скорби, 22 июня. В нем принимают участие представители Тюменского областного совета ветеранов, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также все желающие почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. Всех исполнителей угостят солдатской кашей из полевой кухни.

"Мы не просто поем хором, но и рассказываем собравшимся историю создания каждого исполняемого произведения. Сегодня это песня Расула Гамзатова и Яна Френкеля "Журавли" - волнующего реквиема по погибшим защитникам Отечества", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель комиссии по культурно-массовой работе и взаимодействию со СМИ областного совета ветеранов Наталья Тереб.

По словам активистки, в первые два года исполняли песню "Священная война", которая уже на третий день после начала Великой Отечественной провожала бойцов на фронт. Затем в качестве протеста против сноса памятников советским солдатам в Европе, где их погибло более 1 млн, прозвучала композиция "Алёша". Пели "Огонек" - тогда участники акции рассказали о вкладе тюменцев в победу. После – "На безымянной высоте". Исполняли и легендарный "Огонек", слова которого связывали невидимой нитью фронт с тылом.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Песня "Журавли" связана у Натальи Тереб с одной историей, которой она поделилась: "Однажды устанавливали памятную доску тюменцам - защитникам блокадного Ленинграда на Пескаревском кладбище. Когда сняли с нее покрывало, откуда-то из изголовья памятника в небо поднялись птицы…"

Сначала участники почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания, затем известный исполнитель Мансур Кабиров завел любимую многими поколениями песню, а горожане хором ее подхватили.

О том, какой песней встретили День Победы в 1945 году в с. Байкалово Тобольского района, рассказала 85-летняя Галина Алексеевна, в девичестве Корнилова. Ее вместе с мамой и двумя сестрами эвакуировали в Сибирь из Ленинградской области. На момент окончания войны ей исполнилось всего шесть лет, но помнит она этот день, как сейчас.

"Собрались люди отметить, принесли кто что смог, праздновали тихо, не кричали. Приехал гармонист из соседней деревни, растянул меха, и затянули люди "Тонкую рябину", до слез это было", - рассказала женщина.

Ее семья продолжала ждать возвращения отца, уже зимой, когда мама отпускала дочек восьми и шести лет покататься с горки, наказывала, мол, будет солдатик проходить, покричите, что вы Корниловы, папа вас маленькими видел, не вспомнит. И они усердно кричали, но папу так и не дождались. А красавица мама, оставшаяся вдовой 26 лет, так и не вышла больше замуж, говорила, что лучше своего Алеши человека не встретит.

Добавим, организаторы запустили этот флешмоб еще в 2015 году, к 70-летию Победы. С тех пор тюменцы каждый год 22 июня поют песни, идущие от сердца. Перерыв пришлось сделать лишь в 2020 году из-за пандемии.

Инна Кондрашкина