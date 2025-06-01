Тюменскому филиалу фонда "Защитники Отечества" исполнилось два года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Тюменской области 1 июня отмечает свой день рождения. За два года деятельности был проделан неверотный объем работы. О результатах и направлениях деятельности рассказала руководитель филиала фонда “Защитники Отечества” по Тюменской области Динара Поштаренко.

Она призналась, что в самом начале пути было нелегко, но благодаря межведомственному взаимодействию, поддержке правительства Тюменской области, общественных организаций, волонтеров, неравнодушных людей удалось сделать многое. За это время в филиал фонда обратились более 12 тыс. человек. Это ветераны специальной операции, члены семей погибших и тех, кто длительное время не выходит на связь, действующие военнослужащие и их родственники.

"К нам поступило 29 тысяч запросов. Мы успешно выполнили эти задачи — на 96 процентов. Основные запросы, с которыми обращаются в фонд, касаются мер соцподдержки регионального и федерального уровня. У нас, в Тюменской области, действуют 38 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Зачастую запросы связаны с юридической, медицинской помощью, реабилитацией, санаторно-курортным лечением. Также ветераны интересуются участием в культурно-досуговых мероприятиях, спортом, адаптацией, обеспечением техническими средствами реабилитации", — поделилась Динара Поштаренко.

Также фонд "Защитники Отечества" помогает с адаптацией квартир и домов под индивидуальные потребности ветеранов СВО с инвалидностью. Как подчеркивает Динара Поштаренко, эта мера была впервые введена в стране, когда появился государственный фонд.

"Это очень сложный процесс. Нужно собрать много документов, выезжать с комиссиями. Мы всегда учитываем и потребности наших ветеранов, обращаем внимание на то, что им необходимо адаптировать в жилом помещении. У нас более 80 наименований: переоборудуем санузлы, ванные комнаты вплоть до расширения дверных проемов, если позволяет конструкция. Кроме этого, есть такие высокотехнологичные устройства, как система "умный дом". Мы обеспечили всеми необходимыми средствами уже 10 ветеранов с органичениями по здоровью. В работе у нас есть еще заявки", — пояснила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области.

Обеспечение техническими средствами реабилитации — еще одно важное направление. Фонд обеспечивает высокотехнологичными спортивными протезами, креслами-колясками, велотренажерами, вертикализаторами. Такую помощь оказывают не только ветеранам, но их семьям. Так, в 2024 году филиал фонда "Защитники Отечества" помог ветерану боевых действий приобрести тренажер для сына с ограниченными возможностями здоровья.

Филиалом фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области и региональным департаментом труда и занятости во взаимодействии с центрами занятости области проводится работа по трудоустройству вернувшихся военнослужащих. Для каждого ветерана организовано персональное сопровождение. Работодатели готовы обучить соискателей, у которых нет навыков. Ветераны СВО участвуют как в этапах Всероссийской ярмарки трудоустройства, так и в специализированных на базе фонда "Защитники Отечества". Если требуется обучение или повышение квалификации, вернувшимся военнослужащим идут на встречу.

Отметим, на данный момент трудоустроены примерно 75% ветеранов: остальные получают образование, кто-то ищет себя. На обучение и переобучение поступило около 160 заявок.

16 мая ветераны СВО и члены их семей получили из рук губернатора Тюменской области Александра Моора сертификаты об окончании программы "СВОй бизнес", подготовленной тюменским отделением "Опоры России". Среди выпускников обучающего модуля есть те, кто готовы заниматься предпринимательством и уже развивают свое дело. Кроме того, сейчас подопечные филала фонда участвуют в большом образовательном проекте "Школа фермера".

По всей стране при содействии фонда "Защитники Отечества" проводятся "Уроки мужества" для детей и подростков. На таких встречах ветераны СВО делятся исторями об исполнении долга, героических поступках. Тюменская область - не исключение. Здесь за два года провели более 500 "Уроков мужества".

Любимая тема многих ветеранов — спорт. Создать широкие возможности для того, чтобы занятия стали доступны ветераном СВО, ранее поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. В Тюменской области на сегодняшний день более 300 ветеранов, в том числе и с инвалидностью, на систематической основе занимаются спортом.

"Ребята занимаются футболом и волейболом сидя, настольным теннисом, стрельбой из лука. Они активно посещают тренажерные залы, бассейн. Четверо наших ветеранов представляли регион на первом Всероссийском "Кубке защитников Отечества" в Ханты-Мансийске в марте 2025 года. Хочу сказать, что они занимают действительно достойные места. Все у нас молодцы, и хорошо, что все больше ребят вовлекаются в спорт. В конце августа пройдет кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Надеюсь, Тюменская область достойно представит нашу команду", — поделилась Динара Поштаренко.

В 2025 году тюменский филиал фонда приступил к формированию команды по следж-хоккею, набирающему популярность среди ветеранов СВО. Так, в первом Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта, который проходил в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, за победу боролись 15 сборных команд из разных регионов. Фонд "Защитники Отечества" будет обеспечивать желающих заниматься следж-хоккем специальной формой и оборудованием. В апреле состоялась показательная тренировка, которую провела команда адаптивного хоккейного клуба “Уральские волки” из Екатеринбурга. Чтобы попасть в команду по следж-хоккею, нужно обратиться в фонд "Защитники отечества" или в спортивный комплекс "Рубиновец". Тренировки проводятся еженедельно по вторникам и воскресеньям вечером.

Помощь ветеранам и членам СВО в фонде "Защитники Отечества" адресно оказывают социальные координаторы. На сегодняшний день в Тюменской области работают 46 таких специалистов: 20 человек — непосредственно в областной столице, 26 — в муниципальных образованиях.

"Почему важен индивидуальный подход? Нет стандартных ситуаций. У ребят разные потребности и запросы. Кому-то важны меры социальной поддержки, кто-то хочет трудоустроиться, переобучиться. Работа социального координатора достаточно сложная, потому что они на первой линии общаются с ребятами и их семьями. Нагрузка высокая, каждый социальный координатор сопровождает 280 человек. Они поддерживают друг друга, проходят курсы психологической самопомощи, могут воспользоваться услугами психолога. Работают социальные координаторы во взаимодействии с другими органами власти. Они всегда на связи со своими подопечными в режиме 24/7", — сказала Динара Поштаренко.

Филиал фонда в Тюменской области расположен по адресу: пер. Приисковый, 12.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отмечает, что за два года в стране создали комплексную систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей по самым различным направлениям. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту нашей Родины.

"Это важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо адаптироваться к мирной жизни. Для этого нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, получить социальную поддержку. Все эти запросы решает фонд "Защитники Отечества", всегда находимся рядом с ветеранами и членами их семей. Также активно внедряем цифровизацию всех процессов нашей работы, видим обращения и оперативно на них реагируем", — добавила Анна Цивилева.

Инна Пахомова