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В Тюменской области обсудили вопросы увеличения продолжительности жизни

Общество, 09:49 01 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличению продолжительности активной жизни человека посвятили и региональный форум Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который прошел в Тюмени.

Заместитель ректора Университета старшего поколения при Союзе пенсионеров России Татьяна Драчук рассказала об успехах в продлении активной жизни людей старшего возраста.

"Если в прошлом 35–40-летние уже считались стариками и отходили от дел, то сейчас и семидесятилетний гражданин, живущий энергичной и насыщенной жизнью, приносящий пользу семье и обществу, не является редкостью. В эти дни проходят выпускные на факультете экскурсоводов нашего Университета старшего поколения, и многим выпускникам исполнилось по 60–70", – рассказала Татьяна Драчук.

Она отметила, что в обозримом будущем и 120 лет активной, здоровой жизни не будет являться пределом.

Выступление председателя АНО "Обретая крылья" Ольги Зубаревой было посвящено развитию в Тюмени гражданской науки и промежуточным итогам деятельности проекта "Волонтеры долголетия".

Как сообщает "Тюменская область сегодня", гражданская наука является сравнительно новым направлением общественной активности. Она зародилась в начале девяностых годов прошлого века. Добровольцы-общественники помогают ученым накапливать и анализировать данные, касающиеся изучения различных явлений, на сбор и обработку которых у профессионалов просто не хватило бы времени и ресурсов. И сами, благодаря такому сотрудничеству, повышают свои компетенции и расширяют технические возможности для удовлетворения своей научной любознательности. "Волонтеры долголетия" – один из первых тюменских проектов подобного рода.

Эти добровольцы видят предназначение в привлечении и вовлечении в работу максимального количества людей. Перед открытием проекта его создатели провели подробные консультации с областным геронтологическим центром, Тюменским медицинским колледжем и целым рядом экспертов федерального и мирового уровня. Главной целью стало изучение и оценка в условиях научного эксперимента работоспособности методов для определения биологического возраста человека, который, как известно, далеко не всегда совпадает с календарным, а также получение на основании заполняемых волонтерами анкет статистически значимых данных, позволяющих понять, как влияют на здоровье и скорость старения организма определенные факторы, такие как, например, курение, или наоборот — занятия йогой и утренние пробежки. Исследования проходили в пяти городах Тюменской области по трем методикам: антропометрии, биоимпедансометрии и ангиосканирования.

"В ходе проекта создан обучающий фильм и опубликовано более ста материалов в средствах массовой информации. К сообществу волонтеров долголетия присоединились около семисот человек. Кроме того, запущена волна новых инициатив, таких как творческий конкурс "Вместе против старения" и продвижение петиции "Россия – государство долголетия", – отметила Ольга Зубарева.

Отметим, в стране реализуется нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

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# здоровье , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

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