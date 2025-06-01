Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем защиты детей

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Наверное, самый светлый праздник лета – это День защиты детей. День улыбок и звонкого смеха. Пост о празднике в Telegram-канале оставил губернатор Тюменской области Александр Моор 1 июня.

“Нам, взрослым и всегда занятым людям, порой бывает сложно уделять детям столько внимания, сколько они заслуживают, но сегодня их день, поэтому надо постараться”, – написал он.

По словам главы региона, защищать детей необходимо не только от прямой опасности, но и оберегать их будущее, направлять в нужную сторону, правильно и патриотично воспитывать. И, конечно, заниматься этим не один день, а все время.

“Желаю юным землякам счастья, а нам, взрослым, не забывать, что настоящий патриот – тот, кто правильно воспитал своих детей”, – заключил Александр Моор.