Концертную программу "Шаг за шагом" покажут в тюменском доме культуры "Орфей"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концертная программа "Шаг за шагом" пройдет в дом культуры "Орфей" в Тюмени 6 июня. Начало - в 18 часов, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Перед гостями выступят участники любительского ансамбля танца "Атриум". Перед началом концерта всех ждет мастер-класс, на котором можно ознакомиться с основами танцевального искусства и зарядиться энергией творчества. Затем юные артисты "Атриума" подарят яркие эмоции и впечатления.

В программе - полюбившиеся зрителям постановки и новые танцевальные зарисовки. "Шаг за шагом" - история, рассказанная языком танца, история о свободе и вдохновении.

Стоимость - 200 рублей. Возрастное ограничение: 6+.