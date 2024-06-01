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Более 2,2 тюменцев присоединились к онлайн-акции "Свеча памяти"

Общество, 17:45 19 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2,2 тюменцев присоединились к Всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти". Всего на сайте деньпамяти.рф "горит" почти 250 тыс. свечей, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"22 июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории нашей страны. В День памяти и скорби мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны", - сказал глава региона.

На ресурсе также размещена хроника дня: как крупнейшие города встретили 22 июня. Например, описание утренней Москвы, которая еще ничего не знает о нападении. "Был обычный воскресный день. В 4 часа 30 минут на улицы выкатились поливальные машины. В 5 часов 30 минут на работу вышли дворники, с 7 часов стали открываться магазины".

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# свеча Памяти

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