Тюменские выпускники станцевали вальс на набережной города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускники из Тюменской области приняли участие в традиционном "Вальсе на набережной", который прошел в областной столице 21 июня. На берегу Туры закружились в танце ребята из Тюмени, Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов.

"Это всегда волнующий день для учеников, их родителей и педагогов. У меня сыновья, один из которых окончил кадетское президентское училище, также принимали участие в вальсе. Очень важно, когда ученики в танце объединяются, готовятся к выступлению, потом дружат друг с другом. Они пронесут эти воспоминания через всю жизнь", – сказал и. о. главы Тюмени Петр Вагин.

Всего в концертной программе было девять номеров, шесть из них исполнили ученики. Ребята вместе с родителями спели "Гимн семье", устроили флешмоб "Поколение "Мы", станцевали хип-хоп и игровой танец "Шутиха". Формейшн "Вера дети" подарила зрителям танец "Школьная полька".

"Впереди большая и очень ответственная дорога жизни. Хочу, чтобы каждый из вас учился только на ошибках других людей. Будьте умными, мудрыми, смело становитесь на крыло, совершайте выбор разумом и сердцем", - поздравила 11-классников лауреат конкурса "Учитель года России-2023" Наталья Прокопенко.

Всего в "Вальсе на набережной" поучаствовали 460 выпускников и их родителей. Среди них ученики третьего корпуса 92 школы – Максим Рябков и Виктория Соболева. Тюменцы утверждают, что экзамены были легкие. Оба собираются поступать в ТюмГУ, только Максим хочет выучиться на тренера, а Виктория стать учителем начальных классов. "Люблю детей, поэтому и думаю, выучиться на эту профессию", - добавила выпускница.

Напомним, что "Вальс на набережной" проводится в Тюмени с 2012 года.

Виктория Макарова