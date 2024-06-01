Тюменцы стали чаще ездить в Китай

С января по май 2024 года число туристов из Тюменской области в Китай выросло на 71%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений по-прежнему удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло почти на 66% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье место заняли ОАЭ и Египет. Замыкают топ-5 направлений Таиланд и Китай.

В заграничных поездках чаще всего тюменцы пользуются Telegram и VK. По данным Yota, эти приложения стали самыми популярными в роуминге.

В целом по России туристов также заинтересовали страны Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у путешественников выросла в 7 раз, Маврикия — в 6 раз, Японии — 2,4 раза, Марокко — 1,6 раза.