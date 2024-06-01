Тюменцу с четвертой стадией рака провели интервенционную терапию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интервенционную терапию поясничного отдела позвоночника провели 71-летнему пациенту с четвертой стадией рака в тюменском МКМЦ "Медицинский город".

Более пяти лет назад мужчине впервые установили рак предстательной железы. Длительное лечение, множество курсов химиотерапии - онкологический процесс удалось стабилизировать. Но мужчину стали беспокоить сильные боли в поясничном отделе позвоночника и тазобедренных суставах.

"Мы провели интервенционную терапию поясничного отдела позвоночника под контролем УЗИ препаратами противовоспалительного и обезболивающего действия, предварительно локализовав "триггерные точки". Это позволило обезболить, уменьшить мышечное напряжение и увеличить двигательную активность", - пояснила врач анестезиолог-реаниматолог Елизавета Игошина.

По словам пациента, проведение блокады прошло практически безболезненно. В этот же день мужчина отметил отсутствие болевых ощущений и был готов к выписке, сообщает "Медицинский город".