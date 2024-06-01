  • 22 июня 202422.06.2024суббота
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер южный

Тюменцы на форуме "Шерегеш" могут выиграть грант 1 млн рублей

Общество, 10:36 22 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский молодежный форум "Шерегеш" пройдет в Таштагольском районе Кузбасса с 4 по 8 сентября. Молодые люди смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи.

500 участников из разных регионов России и других стран обсудят — новые технологии и форматы в туристической сфере. Подать заявку можно до 4 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Принять участие могут микроблогеры, лидеры мнений молодёжной среды, молодые разработчики (гейм-дизайнеры, программисты, студенты профильных специальностей), менеджеры и руководители объектов туристской экосистемы из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, пишет "Мегатюмень".

Форум пройдет по пяти тематическим направлениям в сфере туризма. Подробности по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 22.06.2024Тюменский МТЦ "Космос" запускает спецпроект "В объективе"
13:41 22.06.2024Тюменские нейрохирурги провели операцию пациентке при полном сознании
12:48 22.06.2024Тюменцы в рамках акции спели песню "Журавли"
12:03 22.06.2024Условный пожар ликвидировали огнеборцы на ишимской энергостанции