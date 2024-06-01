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17 вакансий на одно безработного приходится в Тюменской области

Общество, 14:48 22 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 тыс. 489 предложений для трудоустройства, то есть примерно по 17 на каждого безработного приходится по данным банка вакансий Тюменской области.

По количеству вакансий лидирует сфера образования, где готовы принять 6 тыс. 793 специалиста. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений смогут работать 4 тыс. 93 работника. На третьем месте по популярности — строительство, где готовы принять 3 тыс. 312 работников, пишет "Вслух.ру", ссылаясь на региональный департамент труда и занятости населения.

Кадровый центр "Работа России" в Тюмени находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефоны: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05. Интерактивный сайт департамента для соискателей и работодателей czn.admtyumen.ru.

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