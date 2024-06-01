Владимир Якушев обратился к жителям УФО в День памяти и скорби

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мы вспоминаем о скорбной и трагической дате нашей истории. На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

"На долю нашей страны не раз выпадали тяжелые испытания. Но никогда еще ей не приходилось сталкиваться с такой угрозой. Речь шла не просто о сохранении государства, но о самом существовании народа, его праве на жизнь", - сказал полномочный представитель президента России Владимир Якушев в обращении к жителям Уральского федерального округа в связи с Днём памяти и скорби.

"Будем откровенны – в мире в нашу победу тогда мало кто верил. Верили только мы сами. Те, кто сражался на фронте, трудился в тылу, продолжал борьбу под пятой оккупантов. Именно это позволило стране мобилизоваться, создать уникальную военную экономику, мощную, современную армию. Остановить врага, переломить ход войны помогло единство фронта и тыла, объединение всей страны во имя Победы", - отметил полпред.

Во время Второй мировой войны Советский Союз потерял 27 миллионов жизней. День памяти и скорби - возможность вспомнить обо всех погибших и почтить их память.

"Эти жертвы не были напрасны. Мы защитили страну, спасли мир, сделали выводы. Россия научилась распознавать угрозы и предотвращать их. Именно это сегодня делают наши бойцы в зоне специальной военной операции. И победа обязательно будет за нами!" - уверен Якушев.