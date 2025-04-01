  • 21 апреля 202521.04.2025понедельник
  • USD81,1371
    EUR92,2232
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер восточный

В Тюмени улица Олимпийская стала рекордсменом по числу засоров

Общество, 16:59 21 апреля 2025

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

14 раз выезжали рабочие на устранение засоров на один и тот же участок по ул. Олимпийской в Тюмени. Причина — влажные салфетки, тряпки, жир и прочий мусор, который жильцы регулярно смывают в унитаз, сообщает ООО "Росводоканал Тюмень".

"Последний засор оказался особенно масштабным: из коллектора диаметром 1000 мм мы достали более 300 килограммов мусора. На устранение засора ушло два дня. Комок из влажных салфеток и тряпок извлекали по частям. Хочу напомнить жителям города, что влажные салфетки не растворяются в воде и образуют плотные комья, которые закупоривают трубы. К ним цепляются жир и остатки пищи, комок становится непроходимой преградой и стоками может затопить подвал дома или квартиры на первых этажах", - рассказал мастер цеха водоотведения "Росводоканал Тюмень" Александр Барков.

Всего с начала 2025 г. ликвидировано более 1 тыс. 600 засоров в городской канализации. Коммунальные службы призывают горожан не смывать в унитаз салфетки, ватные диски и другие гигиенические средства, а выбрасывать их в мусорное ведро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 21.04.2025В Тюменской области наметилось снижение заболеваемости ОРВИ
17:10 21.04.2025Тюменских волонтеров приглашают на слет всемирного фестиваля молодежи
16:59 21.04.2025В Тюмени улица Олимпийская стала рекордсменом по числу засоров
16:48 21.04.2025Тюменские студенты исследовали особенности ненецко-русского билингвизма на Ямале

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора