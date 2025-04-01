В Тюмени улица Олимпийская стала рекордсменом по числу засоров

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

14 раз выезжали рабочие на устранение засоров на один и тот же участок по ул. Олимпийской в Тюмени. Причина — влажные салфетки, тряпки, жир и прочий мусор, который жильцы регулярно смывают в унитаз, сообщает ООО "Росводоканал Тюмень".

"Последний засор оказался особенно масштабным: из коллектора диаметром 1000 мм мы достали более 300 килограммов мусора. На устранение засора ушло два дня. Комок из влажных салфеток и тряпок извлекали по частям. Хочу напомнить жителям города, что влажные салфетки не растворяются в воде и образуют плотные комья, которые закупоривают трубы. К ним цепляются жир и остатки пищи, комок становится непроходимой преградой и стоками может затопить подвал дома или квартиры на первых этажах", - рассказал мастер цеха водоотведения "Росводоканал Тюмень" Александр Барков.

Всего с начала 2025 г. ликвидировано более 1 тыс. 600 засоров в городской канализации. Коммунальные службы призывают горожан не смывать в унитаз салфетки, ватные диски и другие гигиенические средства, а выбрасывать их в мусорное ведро.