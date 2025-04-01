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Павел Девайкин: в "Боевом кадровом резерве" участвуют тюменцы, которые умеют принимать сложные решения

Общество, 16:37 21 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" – это школа управленцев. В нем участвуют бойцы, которые умеют руководить и выполнять задачи, от которых зависят жизни людей, считает депутат Тюменской городской думы, гендиректор медиахолдинга "Сибинформбюро" Павел Девайкин.

"Мы как журналисты очень часто общаемся с военнослужащими, прошедшими специальную военную операцию. Эти бойцы умеют принимать решения в сложных ситуациях. Такие люди точно будут востребованы, они нужны региону и стране. Они смогут помочь людям", – добавил он.

Напомним, что в Тюменской области выделили дополнительные дни тестирования в "Боевой кадровый резерв". Доступ в личном кабинете участника будет открыт с 25 по 28 апреля. Следующим этапом станут онлайн-собеседования. Для действующих военнослужащих, в настоящий момент находящихся в зоне СВО, оно пройдет с 28 апреля по 30 мая и станет завершающим этапом. По его итогам будут определены финалисты. Ветераны спецоперации после этого этапа переходят в очный этап отбора, он продлится до 20 июня.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

Виктория Макарова

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# Боевой кадровый резерв , Павел Девайкин , спецоперация

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