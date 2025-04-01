Тюменских волонтеров приглашают на слет всемирного фестиваля молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут выступить волонтерами на слете всемирного фестиваля молодежи-2025, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Стать добровольцем приглашают всех желающих старше 18 лет. Вакансия доступна для людей с инвалидностью и серебряных волонтеров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Это масштабное мероприятие — отличная возможность быть причастным, даже если вы не подходите по возрасту в категорию "участник". Функционал волонтеров довольно разнообразный — от координации и консультации участников до создания теплой, дружеской атмосферы на площадках", - сказала региональный представитель федеральной платформы Добро.рф в Тюменской области Валентина Галдаева.

Перед стартом слета со всеми волонтерами проведут обучение. Им предоставят питание и гостиницу, а также выдадут экипировку. После события каждый получит благодарственное письмо, сувениры и верифицированные часы. Добавим, в 2024 году на всемирный фестиваль молодежи от Тюменской области было отобрано 53 волонтера.