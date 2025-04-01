Тюменские студенты исследовали особенности ненецко-русского билингвизма на Ямале

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Особенности ненецко-русского билингвизма исследовали студенты Школы образования ТюмГУ в пос. Тазовском ЯНАО. Цель - улучшить этнолингвоадаптацию детей-билингвов, в том числе с речевыми нарушениями, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Программа поездки включала диагностику речевого развития воспитывающихся в условиях билингвизма, индивидуальные и групповые занятия по развитию речи, консультации родителей и педагогов по вопросам развития речи детей-билингвов. Также студенты познакомились с уникальной природой и культурой Ямала.

Все полученные данные будут систематизированы, опубликованы результаты оценки данных о типичных ошибках устной и письменной речи детей-ненцев, обусловленных интерференцией, речевыми дисфункциями, возрастными особенностями. Также будут подготовлены методические рекомендации для логопедов, дефектологов, воспитателей по развитию и коррекции речи детей-билингвов в условиях двуязычия.

Отметим, что одна из студенток Полина Боярко создала мерч экспедиции и пособие для занятий на северную тематику, которое привезла с собой и использует в работе с детьми. Также ребята ведут канал в Telegram-канал, где делятся своими впечатлениями от поездки.

Ранее проект вуза "На край Ямала: путь в билингвизм" вошел в число победителей профессионального конкурса "Открываем Россию заново". Он проходит при поддержке платформы "Россия — страна возможностей", программы "Больше чем путешествие", Русского географического общества и Ассоциации волонтёрских центров. Экспедиция организуется в рамках федеральной программы "Обучение служением" — педагогического подхода, который реализуют в ТюмГУ.