Тур в Санкт-Петербург на двоих - главный приз викторины о Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Викторина к 80-летию Тюменской области пройдет в шести точках Тюмени с 24 по 29 июня. Горожане от 14 до 35 лет могут принять участие в интеллектуальной игре и выиграть главный приз - тур в Санкт-Петербург на двоих.

Брендированные точки будут работать с 16 до 20 часов 24–25 июня в ТРЦ "Кристалл" и Цветной бульвар (возле фонтана). 26–27 июня — ТРЦ "Гудвин" и пешеходная улица Дзержинского.

28 июня — ТЦ "Галерея Вояж" и уличная площадка у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1)

В День молодежи, 29 июня, промоточки ТЦ "Галерея Вояж" и уличная площадка у мультицентра "Контора пароходства" будут работать с 16 до 18 часов.

В интеллектуальной игре будет восемь вопросов о регионе и молодежной политике. На каждый предлагается три варианта ответа. Пройти викторину можно только один раз, для этого потребуется указать ФИО, номер телефона и дату рождения. Участие дает шанс побороться за ценные призы — сертификаты в кофейни, наушники, повербанк, колонка, сертификаты на катание на сапбордах, сертификаты на базу отдыха и главный приз — тур в Санкт-Петербург на двоих.

Первые 200 участников получат брендированный браслет, он дает право на посещение фан-зоны на концерте хедлайнера. Также будут работать партнерские промоточки в кафе Fluffy Fluffy, кофейнях "Соседи", Garden и в магазинах "Жизньмарт" мини, где участник может отсканировать qr-код на тейбл-тенте, пройти викторину онлайн и получить скидку на продукцию заведений (кроме Garden).

29 июня в 19 часов 30 минут на вечернем концерте возле мультицентра "Контора пароходства" в честь Дня молодежи в Тюменской области пройдет розыгрыш, где случайным образом определят победителей.

"В этом году мы проведем викторину, которая будет приурочена к празднованию Дня молодежи и 80-летию Тюменской области. Это позволит объединить историю и современность, память и молодость. Участие молодежи в подобных мероприятиях, которые регулярно проводятся в городе, не только подтверждает их заинтересованность в истории и настоящем своего родного края, но и способствует передаче культурного наследия Тюменской области следующим поколениям", — рассказал редакции Moi-portal.ru куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.