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Интерактивы "Коробка с секретом" и Just Dance проведут в День молодёжи в Тобольске

Общество, 10:33 23 июня 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерактивы "Коробка с секретом" и Just Dance проведут на фестивале в честь Дня молодёжи в Аптекарском саду Тобольска 29 июня.

В первом участникам предложат угадать цвета скрытых от них предметов. За это молодёжь получит небольшой приз. Во втором — повторить движения за танцорами на экране. Здесь определят трех победителей — они получат наушники, фотоальбом или бьюти-бокс на финальном событии фестиваля.

Победители викторины о Тюменской области получат мерчи. Можно будет принять участие в мастер-классах по созданию украшений, картины с аффирмацией и кастомизации одежды. В завершении фестиваля, тоболяки увидят выступления барменов под DJ-сет — они продемонстрируют мастерство приготовления коктейлей с элементами сложных трюков: жонглирования, балансирования и других, пишет КП-Тюмень.

"Мы хотим рассказать о возможностях нашего региона, поделиться, почему так любим Тюменскую область. На фестивале молодёжь Тобольска сможет активно и творчески провести время, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

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# День молодежи , Тобольск

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