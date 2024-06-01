Тюменские туристы не спешат сдавать путевки и билеты в Крым и Дагестан

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Тюменские туристы нервничают, но пока не спешат сдавать путевки и билеты в Крым и Дагестан. Об этом корр. "Тюменской линии" сообщили сразу в нескольких турагентствах, работающих на внутреннем рынке.

Специалист Анекс-тур Марина рассказала, что на данный момент у них нет туристов, которые бы собирались в Крым и Севастополь. "Мы больше работаем с Сочи, - пояснила она. – Есть туристы, которые оформили туры в Дагестан. Они, понятно, нервничают, но от поездки пока не отказываются".

Нервничают и клиенты Интур-Иста, которые намерены провести отпуск в Крыму. "Люди переживают, но отказов пока нет", - пояснили там.

И в турагентстве Пегас-Туристик работа продолжается в обычном режиме. "Заказанные туры пока никто не аннулировал", - рассказала менеджер Оксана.

И в целом по России, по данным Ассоциации туроператоров, в понедельник, 24 июня, туроператоры зафиксировали не более 1% аннуляций туров в Севастополь и Крым с заездами на этой неделе. Туристы продолжают бронировать туры на полуостров, но продажи сократились примерно на 20% в сравнении с прошлым понедельником.

Большинство туроператоров гарантируют возврат средств туристам за аннулированные туры. В некоторых компаниях отмечают, что каждый тур и отель рассматриваются индивидуально.

По предварительной оценке, в Крыму сейчас отдыхает около 300 тыс. туристов (организованных и неорганизованных), в Севастополе – около 20 тыс. В сезон турпоток в Севастополь составляет не более 5% от общего турпотока в Крым.

Запросов на досрочное прекращение отдыха от туристов не поступает.