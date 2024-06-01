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В Тюменской области дорожные работы идут на 89 объектах

Общество, 20:43 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 89 объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведутся работы в Тюменской области, сообщает ГУС Тюменской области.

В рамках реализации проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2024 году запланированы работы на 170 объектах ремонта, в том числе на двух мостах и двух путепроводах.

"Работы на объектах нацпроекта стартовали в середине мая. На сегодня 24 практически готовы. Паводок немного затормозил старт сезона. Но сейчас в работе у дорожных служб 50 улиц в тюменской агломерации и 39 участков региональных дорог в муниципальных районах", – рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Всего в текущем сезоне национальный проект "Безопасные качественные дороги" поможет отремонтировать в регионе 254,3 км дорожного полотна.

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# национальный проект «Безопасные качественные дороги»

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